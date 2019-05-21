Altın fiyatları için son veriler: Gram, çeyrek ve diğer altın seçenekleri ne kadar?
Altın fiyatları,haftanın ikinci iş gününde birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların anlık olarak takip ettiği altın fiyatları, günün ilk saatlerinde sorgulanmaya başlandı. Peki, şu saatlerde altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde ne kadardan satıldığı ile araştırılmaya başlandı. Son günlerde dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta başı itibariyle devam eden düşüş, bugün de dikkatleri üzerine çekti. İşte, altın fiyatları için çeyrek, yarım ve tam seçenekler
Altın fiyatları, güne düşüş eğilimiyle başladı.
Gram altın 245 lira alış, 247 lira satış,
Çeyrek altın 400 lira alış, 408 lira satış,
Yarım altın 801 lira alış, 817 lira satış,
Cumhuriyet altını 1649 lira alış, 1666 lira ile işlem görüyor.
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