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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.05.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Altın fiyatları için son veriler: Gram, çeyrek ve diğer altın seçenekleri ne kadar?

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Altın fiyatları için son veriler: Gram, çeyrek ve diğer altın seçenekleri ne kadar?

Altın fiyatları,haftanın ikinci iş gününde birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların anlık olarak takip ettiği altın fiyatları, günün ilk saatlerinde sorgulanmaya başlandı. Peki, şu saatlerde altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde ne kadardan satıldığı ile araştırılmaya başlandı. Son günlerde dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta başı itibariyle devam eden düşüş, bugün de dikkatleri üzerine çekti. İşte, altın fiyatları için çeyrek, yarım ve tam seçenekler

Altın fiyatları, güne düşüş eğilimiyle başladı.

Gram altın 245 lira alış, 247 lira satış,
Çeyrek altın 400 lira alış, 408 lira satış,
Yarım altın 801 lira alış, 817 lira satış,
Cumhuriyet altını 1649 lira alış, 1666 lira ile işlem görüyor.

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