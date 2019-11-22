Altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? 22 Kasım güncel yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar haftanın son işlem gününde en fazla merak edilen konulardan oldu. Özellikle hafta sonu davetlere katılacak olan vatandaşlar, piyasalarda gün boyu işlemine devam eden gram ve çeyrek altının, Kapalıçarşı'da ne kadar olduğunu yoğunlukla araştırıyor. Peki, altın fiyatları cuma günü haftayı ne kadardan kapattı? Gram altın ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı 22 Kasım güncel yarım, çeyrek ve tam altın fiyatları.
Altının gram fiyatı, cuma sabahı piyasalara 0,3 yükselişle giriş yaparak 269,3 lira seviyesinde seyretti. 22 Kasım Cuma günü hareketine devam eden altın fiyatlarındaki son durum Kapalıçarşı'ya yansıdı. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 270,20 liradan tamamladı. Peki, yarım altın ne kadar oldu? Tam altın ne kadardan satılıyor? İşte, anlık altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.
22 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 270,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,00 269,20 270,00 270,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.773,00 1.794,00 1.779,00 1.800,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 246,30 250,30
Lira(Tam) Ziynet 1.732,00 1.752,00 1.739,00 1.759,00
Yarım Ziynet 866,00 876,00 869,00 879,00
Çeyrek Ziynet 433,00 435,00 435,00 440,00
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altın fiyatlarındaki son 10 günlük grafiğe göre, gram altın fiyatları en fazla 277 lira bazına ulaştı. En düşük satış fiyatı ise 268 lira olarak tespit edildi.
Yatay seyrine devam eden çeyrek altın, 22 Kasım Cuma günü 445 TL'den satıldı.
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.795 liradan alınıp 1.813 liradan satıldı.
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 890 TL'den işlem gördü.
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