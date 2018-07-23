Gram ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar oldu? Günün altın fiyatları
Altın fiyatları piyasaların açıldığı ilk dakikalar itibariyle araştırılmaya başlandı. Düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle birçok vatandaşın anlık olarak fiyatlarını sorguladığı altın fiyatları, bugün çeyrek ve yarım bazında dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Sabah saatlerine düşüşle başlamasının ardından belirli aralıklarla artış gösteren gram ve çeyrek altın fiyatları, günün sorgulanan konusu oldu. İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları haftaya bir birim düşüş ile başladı. Geçtiğimiz hafta yükselen fiyatların ardından altının gram fiyatı bugün 188 lirayı aşan fiyatı ile işlem görüyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve altın piyasasında bugünkü fiyatlar..
Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişe geçerek tamamladı ve fiyatlar 190 lirayı aşarak toparlanma gösterdi. Altın fiyatlarının artmasının ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değer kazanmıştı. Bugün bir birim gerileyen altın fiyatlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Çeyrek altın fiyatları 310 lira seviyesinde satılırken, 303 lira civarında geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1263 lira seviyesinde satılıyor, 1253 lira seviyesinde geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 173.25 lira civarında satılırken, 173.09 lira civarında geri alınıyor
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