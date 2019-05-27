Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs çeyrek altın fiyatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs çeyrek altın fiyatı
GeriEkonomi Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs çeyrek altın fiyatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
27.05.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs çeyrek altın fiyatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs çeyrek altın fiyatı

Türkiye'de yatırım yapanların en çok rağbet ettiği yatırım araçlarından olan altının, güncel durum bilgisi ve anlık fiyatları her gün olduğu gibi bugün de araştırılmaya devam ediyor. Çeyrek altının yeni hafta nasıl başladığı ve ne kadardan alıcı bulduğu merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram ve fiyatı ve çeyrek altındaki son durum bilgisi, piyasaların açılması ve işlem yapmaya başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan oldu. İşte, 27 Mayıs Pazartesi altın piyasalarında son durum...

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 250,7 lira seviyesinde dengelendi.  Geçen hafta altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 1 değer kazanan altının gram fiyatı, haftayı 251,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 250,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet 1.675 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 1.285,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olması dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyir beklendiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yakından takip edileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin zayıf olduğunu belirten Memiş, altının ons fiyatında 1.272 doların destek konumunda olduğunu, altının gram fiyatında ise 255 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan önemli anlaşma! Kanser aşısı için çalışma grubu kuruluyor
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
THY, dünyayı Çin'in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak
Bitcoin yılın rekor düzeyini gördü