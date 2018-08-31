Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Haftanın son işlem gününde en çok sorgulanan konulardan biri de altın fiyatları oldu. Özellikle düğün ve nikah gibi organizasyonlara katılacak olan vatandaşlar, gram ve çeyrek altın fiyatını an be an takip ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı son işlem gününde ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında en güncel veriler.
Altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle piyasaları yakından takip eden vatandaşların araştırdığı konu oldu. Anlık değişim gösteren gram altın fiyatları, 31 Ağustos sabahı 251 TL civarında başlangıç gösterdi. Çeyrek altın fiyatları ise aynı dakikalarda paralel olarak 411 lira seviyelerinde hareket etti. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün en son altın fiyatları bilgisi
Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,45 primle 256,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının arından saat 11.53 itibarıyla 255 liradan, çeyrek altın 421 liradan, cumhuriyet altını ise bin 710 TL'den işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 411 lira, Cumhuriyet altını da 1.679 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 1.203,6 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, yıl sonuna kadar altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydetti.
Teknik açıdan gram altında 245 liranın destek, 265 liranın direnç konumunda olduğunu ifade eden Memiş, ons altında ise 1.198-1.205 dolar bandının izleneceğini söyledi.
Memiş, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik ve enflasyon ile ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle