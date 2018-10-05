Altın fiyatları haftanın son günün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları haftasonu hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak değerlendirmek isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Sabah saatlerinde gelen fiyatlara göre 238 lira seviyesinde işlem gören altının yeni değeri ile çeyrek altın fiyatları da değişti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar internette yoğunlukla altın fiyatları ne kadar aramasında bulunurken, yatırım altınları arasında en çok merak edilen altın çeyrek altın oluyor. Altının değeri bugün 238.88 liradan satış yapılırken, 238.86 liradan geri alınıyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün 389 liradan satılıyor ve 380 liradan geri bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.605 liradan işlem görürken, 1.585 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin satış fiyatı 219.50 liradan satılırken, 213.50 liradan geri alınıyor.
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