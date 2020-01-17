Altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar oldu? Anlık 17 Ocak gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları

17 Ocak Cuma günü piyasalarda işlemini sürdüren altının gram fiyatı 292,9 lira seviyesinde hareket etti. Gün boyu anlık bazda hareketine devam eden altın fiyatlarının güncel fiyatları akşam saatlerinde Kapalıçarşı'ya yansıdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 294,80 liradan tamamladı. Peki, gram ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında son durum...

17 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 292,30 292,50 294,60 294,80

Cumhuriyet Ata Lira 1.927,00 1.948,00 1.942,00 1.963,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 266,50 270,50 269,00 273,00

Lira(Tam) Ziynet 1.883,00 1.913,00 1.897,00 1.917,00

Yarım Ziynet 941,00 951,00 949,00 959,00

Çeyrek Ziynet 471,00 476,00 475,00 480,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 17 Ocak Cuma günü 484 TL'den satıldı.

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 293 TL dolaylarında seyretti.

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.954 liradan alınıp 1.974 liradan satıldı.

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 969 TL'den işlem gördü.

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