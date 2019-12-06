Altın fiyatları hafta sonu öncesi ne kadar oldu? 6 Aralık güncel yarım, çeyrek ve tam altın fiyatları

6 Aralık Cuma günü altın fiyatları Kapalıçarşı'daki işlemini sonlandırdı. En fazla merak edilen çeyrek altın fiyatları kapanışta 443,00 lira oldu. 24 ayar külçe altının gramı ise günü yüzde 0,37 azalışla 272,00 liradan tamamladı. Peki, gram altın cuma günü ne kadar oldu? İşte, anlık altın piyasalarında son durum...

6 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 443,00 lira, Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 272,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,80 273,00 271,80 272,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.798,00 1.819,00 1.791,00 1.812,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,00 253,00 248,00 252,00

Lira(Tam) Ziynet 1.757,00 1.777,00 1.750,00 1.770,00

Yarım Ziynet 878,00 888,00 875,00 885,00

Çeyrek Ziynet 439,00 444,00 438,00 443,00

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