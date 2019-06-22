Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Gram ve çeyrek fiyatları
Altın fiyatları hafta sonu birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Bir süredir dalgalı bir seyir içerisinde olan altın, geçtiğimiz 14 Haziran Cuma gününe göre bu haftayı 4 liralık bir artış ile tamamladı. Peki, altın fiyatları şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, hafta sonu birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Anlık olarak gösterdiği değişimler dolayısıyla merak konusu olan altın fiyatları, bugün yatay seyrini sürdürüyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, güne yükseliş eğilimiyle başladı.
Gram altın 259 lira alış, 261 lira satış,
Çeyrek altın 424 lira alış, 432 lira satış,
Yarım altın 848 lira alış, 865 lira satış,
Cumhuriyet altını 1745 lira alış, 1763 lira ile işlem görüyor.
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