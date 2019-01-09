Altın fiyatları hafta ortasına hangi seviyede başladı?
Altın fiyatları, 9 Ocak Çarşamba gününe önceki günün kapanış verilerine göre daha düşük rakamla başladı.Gram altın bazında 225 lira seviyelerinde seyreden fiyatlar, çeyrek altın için satışta 372 lira, Cumhuriyet Altını için ise 1518 liradan işlem gördü. İşte, son verilere göre alış ve satış rakamlarına göre altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Güne önceki güne göre düşüş trendiyle başlayan gram ve çeyrek altın, mesai saatinin başlamasıyla birlikte son halini alacak. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, en son alış ve satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Günün ilk saatlerinde alınan verilere göre altın fiyatları gram, altın, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet seçenekleriyle piyasalarda şu fiyatlarla yer alıyor;
Çeyrek altın 9 Ocak Çarşamba günü, 365 TL’den alınıp, 372 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 223 TL’den alınırken 225 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.503,00 TL’den alınırken, 1.518.00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 730 TL’den alınıyor ve 745 TL’den satılıyor.
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