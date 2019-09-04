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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.09.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

Altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 4 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

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Altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 4 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Çarşamba gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, piyasalarda 280,4 lira seviyesinde hareket etti. Haftanın üçüncü işlem günüde, düşüş eğiliminde seyreden altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, piyasalardaki grafiklere yansıdı. Peki, altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 4 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,6 değer kaybıyla 280,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını 1.890 liradan satıldı. Piyasaların kapanmasının ardından, altın fiyatları Kapalıçarşı'daki işlemini sürdürdü. İşte, altın fiyatlarında son durum.

4 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 azalışla 282,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.881,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 282,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 284,00 284,20 282,30 282,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.872,00 1.893,00 1.860,00 1.881,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 259,00 263,00 257,50 261,50
Lira(Tam) Ziynet 1.829,00 1.849,00 1.818,00 1.838,00
Yarım Ziynet 915,00 925,00 909,00 919,00
Çeyrek Ziynet 457,00 462,00 455,00 460,00a

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

284,28 TL’den alınan gram altın 283,20 TL’den, 455,50 TL’den alınan çeyrek altın 465,81 TL’den,  1.888,00 TL’den alınan cumhuriyet altını 1.916,00 TL’den satıldı.

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