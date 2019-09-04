Altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? 4 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Çarşamba gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, piyasalarda 280,4 lira seviyesinde hareket etti. Haftanın üçüncü işlem günüde, düşüş eğiliminde seyreden altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, piyasalardaki grafiklere yansıdı. Peki, altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 4 Eylül güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.
Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,6 değer kaybıyla 280,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını 1.890 liradan satıldı. Piyasaların kapanmasının ardından, altın fiyatları Kapalıçarşı'daki işlemini sürdürdü. İşte, altın fiyatlarında son durum.
4 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 azalışla 282,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.881,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 282,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 284,00 284,20 282,30 282,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.872,00 1.893,00 1.860,00 1.881,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 259,00 263,00 257,50 261,50
Lira(Tam) Ziynet 1.829,00 1.849,00 1.818,00 1.838,00
Yarım Ziynet 915,00 925,00 909,00 919,00
Çeyrek Ziynet 457,00 462,00 455,00 460,00a
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
284,28 TL’den alınan gram altın 283,20 TL’den, 455,50 TL’den alınan çeyrek altın 465,81 TL’den, 1.888,00 TL’den alınan cumhuriyet altını 1.916,00 TL’den satıldı.
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