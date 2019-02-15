Altın fiyatları (gram, çeyrek, yarım) bugün ne kadar oldu? 15 Şubat altın piyasası
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde büyük bir ilgi görüyor. Uzmanlar, küresel piyasalarda risk iştahının artmasının, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında yükselişe neden olduğunu belirterek, borsa ve dolar varlıklarda yaşanan yükselişlerin altın fiyatlarında sakin seyre neden olduğunu söylemişti. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı en son ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 223 lira seviyesinde işlem görüyor. Alışı 356,37 lira olan çeyrek altın ise 364,41 TL’den satışa sunuluyor.
Yarım altın 728,82 TL’den satılırken; 710,52 liradan alıcılarını bekliyor. Cumhuriyet altının alış fiyatı, 1.474,00 liradan işlem görürken, 1.496,00 liradan satışa sunuluyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN KAPANIŞTA NE KADARDI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 223,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223,50 liradan, bin 472 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 493 liradan, 203,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207,70 liradan, bin 438 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 458 liradan, 719 liradan alınan Yarım Ziynet 729 liradan ve 360 liradan alınan Çeyrek Ziynet 365 liradan satıldı.
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