Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
12.05.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

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Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarının dalgalı seyri fiyatların dikkatle takip edilmesini sağlıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değer gün içinde sıkça değişirken, fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Hem düğünlerde hem de yatırım amacıyla alındığı için en çok tercih edilen altın türlerinden olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları da merak ediliyor. Peki altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum..

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,78 artışla 183,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 300,00 lira, Cumhuriyet altını 1.226,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,78 yükselişle 183,20 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI DÜN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Altının gram fiyatı dün güne yükselişle başladı.. Gram altın 180,9 lira, çeyrek altın 297 lira ve Cumhuriyet altını 1.209 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 180,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 179,9 liradan tamamladı.  Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 180,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 297 lira, Cumhuriyet altını da 1.209 liradan satıldı. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.320,1 dolardan işlem görüyor.

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