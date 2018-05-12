Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarının dalgalı seyri fiyatların dikkatle takip edilmesini sağlıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değer gün içinde sıkça değişirken, fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Hem düğünlerde hem de yatırım amacıyla alındığı için en çok tercih edilen altın türlerinden olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları da merak ediliyor. Peki altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum..
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,78 artışla 183,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 300,00 lira, Cumhuriyet altını 1.226,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,78 yükselişle 183,20 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI DÜN GÜNE NASIL BAŞLADI?
Altının gram fiyatı dün güne yükselişle başladı.. Gram altın 180,9 lira, çeyrek altın 297 lira ve Cumhuriyet altını 1.209 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 180,9 lira seviyesinde dengelendi.
Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 179,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 180,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 297 lira, Cumhuriyet altını da 1.209 liradan satıldı. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.320,1 dolardan işlem görüyor.
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