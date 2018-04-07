Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek altın fiyatları, altın türleri arasında en çok dikkat çeken ürün halinde. Peki çeyrek altın ve altının gram fiyatı son olarak ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 172,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 172,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172,70 liradan, bin 137 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 155 liradan, 157 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161 liradan, bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 131 liradan, 555 liradan alınan Yarım Ziynet 565 liradan ve 278 liradan alınan Çeyrek Ziynet 283 liradan satıldı.
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