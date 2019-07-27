Altın fiyatları en son ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın piyasasına özellikle de gram ve çeyrek altın fiyatına ilgi hafta sonunda da devam ediyor. Düğün mevsiminin gelmesiyle birlikte altın fiyatlarını an be an takip eden vatandaşlar, doğru zamanı bulmaya çalışıyor. Peki, Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 257,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257,70 liradan, bin 697 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 718 liradan, 235 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239 liradan, bin 658 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 678 liradan, 829 liradan alınan Yarım Ziynet 839 liradan ve 415 liradan alınan Çeyrek Ziynet 420 liradan satıldı.
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