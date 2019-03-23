Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından internette en çok arananların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın gibi altın türleri en çok aranan ürünler olarak dikkat çekiyor. Altın fiyatları haftayı kapatırken değer kazandı ve son değerlerin ardından yatırım altınlarının fiyatları da değişti. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın fiyatı özellikle cumartesi ve pazar günleri hem hediyelik olarak düğünlerde hem de yatırım amacıyla satın alanların en çok rağbet gösterdiği ve değerinin merakla takip edildiği ürünler arasındaki yerini alıyor.
Gram altın fiyatları bugün 243 lira seviyesinde satılıyor.
Çeyrek altın fiyatları ise 387 liradan satılırken, 378 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 776 liradan işlem görürken, 756 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1595 liradan satılırken, 1571 liradan geri alınıyor.
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