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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.03.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

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Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından internette en çok arananların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın gibi altın türleri en çok aranan ürünler olarak dikkat çekiyor. Altın fiyatları haftayı kapatırken değer kazandı ve son değerlerin ardından yatırım altınlarının fiyatları da değişti. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatı özellikle cumartesi ve pazar günleri hem hediyelik olarak düğünlerde hem de yatırım amacıyla satın alanların en çok rağbet gösterdiği ve değerinin merakla takip edildiği ürünler arasındaki yerini alıyor.

Gram altın fiyatları bugün 243 lira seviyesinde satılıyor.

Çeyrek altın fiyatları ise 387 liradan satılırken, 378 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 776 liradan işlem görürken, 756 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1595 liradan satılırken, 1571 liradan geri alınıyor.

 

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