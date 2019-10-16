Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak edilen konular arasındaki yerini alıyor. Yatırım altınları arasında en çok tüketilen tür olan Çeyrek alın ve Gram altın fiyatları altının gram fiyatındaki değişimin ardından bir birim farklılık gösteriyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne?
Altının gram fiyatı bugün 281 liradan işlem görüyor. Bu fiyatların ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da düne göre değişim gerçekleştir.
Çeyrek altın fiyatları 460 liradan satılırken, 450 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları 920 liradan satılırken, 897 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1893 liradan işlem görürken, 1865 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 256.82 lira olurken, 256.62'den geri alınıyor.
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