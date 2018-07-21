Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırım altınları ve çeyrek altın fiyatlarında son durum..
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu hem hediyelik anlamda altın alacakların hem de yatırım amacıyla altın alacak vatandaşların internette en çok aradığı konular arasında yerini alıyor. Haftasonu özellikle düğünlerin daha yoğun olması nedeniyle altın fiyatları arasında en merak edilen altın türü çeyrek altın ve gram altın fiyatları oluyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları haftaiçinde inişli çıkışlı bir grafik çizerken son gelen değerin ardından altının gram fiyatı 189 lira civarında işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 310 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını 1268 liradan satılırken, 1253 liradan geri alınıyor.
Çeyrek altın fiyatları 310 liradan satılırken, 303 liradan geri bozdurulabiliyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,65 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,17, dolar/TL de yüzde 1,08 değer kaybetti.
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,65 kazandırırken, altın yüzde 2,17, dolar yüzde 1,08 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.169,41, en düşük ise 89.165,56 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,65'lik artışla 94.082,34 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 azalarak 189,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,17 düşüşle 1.265,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 317,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 309,00 liraya düştü. Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 4,7810 liraya, avro da yüzde 0,43'lük düşüşle 5,6070 liraya geriledi.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,96, yatırım fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile hisse senedi fonları oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle