Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında hareketli günler yaşanırken, vatandaşlar hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla altın fiyatlarını merakla takip ediyorlar. Geçtiğimiz haftayı 220 lira seviyesinde geçiren altının gram fiyatında bugün değerin ne kadar oluğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Altın fiyatları bugün 229 liralık gram satışı ile piyasalarda yerini alırken, çeyrek altın fiyatları 379 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın bozdurmak isteyenler ise 369 liradan altınlarını geri verebiliyorlar.
Cumhuriyet altının satış fiyatı şu an için 1550 liradan değer görüyor. Cumhuriyet altını geri alınışta 1520 liradan işlem görüyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 210 liradan işlem görürken, 203 liradan geri alınıyor.
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