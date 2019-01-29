Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum
Altın fiyatları için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Uzmanlar, geçen hafta altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantısı öncesinde yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söylemişti. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?
Cuma günü özellikle altının ons fiyatındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, haftanın ilk gününe yatay başlamasının ardından 220,2 lira seviyesinde dengelenmişti. Peki, bugün altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte, 29 Ocak tarihli altın fiyatları
Altının gram fiyatı, saat 10.06 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 224,47 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 363,10 lira, Cumhuriyet altını1.493, yarım altın 726 liradan satılıyor.
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