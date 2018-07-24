Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
24.07.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarının bugünkü değeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün bir birim gerileyen fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı aranıyor. Peki Altın fiyatlarında son durum ne? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatların da son durum

Altının gram fiyatı, 185,8 lirayla 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 186,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, dün dolar/TL'deki düşüşe karşın ons altın fiyatının bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinden bulduğu destekle günü yüzde 1,8 düşüşle 186,6 liradan tamamladı. Aşağı yönlü hareketine bugün de devam eden altının gram fiyatı, 185,8 lirayla son 2 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 186,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının ons fiyatı ise dün 1.235,3 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,4 azalışla 1.219,6 dolardan kapattı. Bugün ise 1.218-1.225 dolar bandında hareket eden altının ons fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 1.219,6 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 liradan, Cumhuriyet altın da 1.247 liradan satılıyor.

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