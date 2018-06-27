Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altında son durum
27 Haziran güncel altın fiyatları hakkında bilgi almak ve piyasaların nabzını tutmak isteyen vatandaşlar, sorgulama yapmaya devam ediyor. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin ilgiyle araştırdığı altın fiyatları, her zaman olduğu gibi bugün de merakla araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor?
Altın fiyatları geçtiğimiz günkü değerinin ardından bir düşüş gösterdi. Düşüşe geçen altın fiyatlarının ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve çeyrek altın, gram altın fiyatları
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 187,1 lira seviyelerinde dengeledi. AA'nın haberine göre: Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 azalışla 186,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 187,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 307 lira, Cumhuriyet altını da 1.251 liradan satılıyor.
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