Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz güne göre değer kazanarak fiyatlarında artış gösterdi. Geçtiğimiz gün 162 lira seviyesinde sabitlenen fiyatların bugün 163 lirayı da aştı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.095,00 lira oldu. Çeyrek altın satış fiyatı ise 267 lira civarında ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI? Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 162,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 162,1 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satıldı.