Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın piyasasına yönelik araştırmalar günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Gram altın geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 208,20 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? En çok rağbet gören altın türleri gram ve çeyrek altın kaç TL’den satışa sunuluyor? İşte, altın fiyatlarında son durum
Altının gram satış fiyatı bugün 208 lira civarında seyrederken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değişkenlik gösteriyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün 340 lira seviyesinde satılırken, 332 lira civarında geri alınıyor.
Yarım altın fiyatlarının satışı 680 lira civarında olurken, yarım altın bozdurmak isteyenler 663 liradan değer buluyorlar.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise, 1400 liradan işlem görürken, 1379 liradan geri alınıyor
Yurt içi piyasalarda doların kurunun değer kaybetmesinin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden uzmanlar, gram altında 207 liranın aşağı yönlü kırılması durumunda 202 liranın gündeme gelebileceğini söylemişti.
ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 340,00 lira, Cumhuriyet altını 1.392,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 208,20 liradan işlem gördü.
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