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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.11.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın piyasasına yönelik araştırmalar günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Gram altın geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 208,20 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? En çok rağbet gören altın türleri gram ve çeyrek altın kaç TL’den satışa sunuluyor? İşte, altın fiyatlarında son durum

Altının gram satış fiyatı bugün 208 lira civarında seyrederken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değişkenlik gösteriyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün 340 lira seviyesinde satılırken, 332 lira civarında geri alınıyor.
Yarım altın fiyatlarının satışı 680 lira civarında olurken, yarım altın bozdurmak isteyenler 663 liradan değer buluyorlar.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise, 1400 liradan işlem görürken, 1379 liradan geri alınıyor

Yurt içi piyasalarda doların kurunun değer kaybetmesinin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden uzmanlar, gram altında 207 liranın aşağı yönlü kırılması durumunda 202 liranın gündeme gelebileceğini söylemişti.

ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 340,00 lira, Cumhuriyet altını 1.392,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 208,20 liradan işlem gördü.

 

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