Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mart tarihli altın fiyatları
Altın fiyatlarına ilgi haftanın başından bu yana devam ediyor. Teknik açıdan altının gram fiyatında 228 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.325 doların direnç, 1.300 doların destek olarak izleneceğini kaydetti. Peki, gram ve çeyrek altın yeni güne nasıl başladı? İşte 22 Mart tarihli altın fiyatları
Altın fiyatlarının güncel durumunu derledik:
Bugüne düne göre düşüşle başlayan gram altın, 230,08 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını 1.557 liradan satılıyor.
21 MART TARİHLİ ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 230,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,80 liradan, bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 541 liradan, 210 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,30 liradan, bin 485 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 505 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 371 liradan alınan Çeyrek Ziynet 376 liradan satıldı.
ALTIN SON 2.5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Teknik açıdan altının gram fiyatında 228 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.325 doların direnç, 1.300 doların destek olarak izleneceğini kaydetti.
Dün döviz kurları ve ons altın fiyatına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 228,8 liradan tamamladı.
Bu hafta altının ons fiyatı, Fed kararları sonrası başlayan yükselişini sürdürdü. Analistler, Fed'in, sona eren toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsattı.
Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot) 2019'da faiz artırımı öngörmediğini ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verdiğini belirten analistler, Fed'in "güvercin" tavrı ve geleceğe yönelik tahminlerin etkisiyle doların emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.
Analistler, yurt içinde açıklanan mart ayı tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre artış gösterdiğini ifade ederek, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.
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