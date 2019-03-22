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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.03.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mart tarihli altın fiyatları

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mart tarihli altın fiyatları

Altın fiyatlarına ilgi haftanın başından bu yana devam ediyor. Teknik açıdan altının gram fiyatında 228 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.325 doların direnç, 1.300 doların destek olarak izleneceğini kaydetti. Peki, gram ve çeyrek altın yeni güne nasıl başladı? İşte 22 Mart tarihli altın fiyatları

Altın fiyatlarının güncel durumunu derledik:

Bugüne düne göre düşüşle başlayan gram altın, 230,08 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını 1.557 liradan satılıyor.

21 MART TARİHLİ ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 230,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,80 liradan, bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 541 liradan, 210 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214,30 liradan, bin 485 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 505 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 371 liradan alınan Çeyrek Ziynet 376 liradan satıldı.

ALTIN SON 2.5 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Teknik açıdan altının gram fiyatında 228 liranın destek, 232 liranın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, altının ons fiyatında 1.325 doların direnç, 1.300 doların destek olarak izleneceğini kaydetti.

Dün döviz kurları ve ons altın fiyatına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 228,8 liradan tamamladı.

Bu hafta altının ons fiyatı, Fed kararları sonrası başlayan yükselişini sürdürdü. Analistler, Fed'in, sona eren toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsattı.

Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot) 2019'da faiz artırımı öngörmediğini ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verdiğini belirten analistler, Fed'in "güvercin" tavrı ve geleceğe yönelik tahminlerin etkisiyle doların emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Analistler, yurt içinde açıklanan mart ayı tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre artış gösterdiğini ifade ederek, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

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