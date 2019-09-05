Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altının satış fiyatı
Çeyrek altın ve gram altın gibi altın piyasasının en çok takip edilen türlerinde fiyatlar iki haftalık dönemde hızla değişim gösteriyor. Hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altın ve gram altında son durum vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki altının gram fiyatındaki değişikliğin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında son fiyatlar ne? İşte altın piyasasında son değerler
Altının gram fiyatı bugün 281 lira seviyesinde işlem görürken, bu değer dünkü fiyatlara göre bir birim daha düşük gidiyor.
Bu fiyatlarında ardından çeyrek altının satış fiyatı 461 lira, alış fiyatı ise 450 seviyesinde işlem görüyor.
Yarım altının satış fiyatı 922 liradan işlem görürken, 898 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1884 liradan işlem görürken, 1856 liradan bozduruluyor..
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle