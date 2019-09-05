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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.09.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altının satış fiyatı

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altının satış fiyatı

Çeyrek altın ve gram altın gibi altın piyasasının en çok takip edilen türlerinde fiyatlar iki haftalık dönemde hızla değişim gösteriyor. Hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altın ve gram altında son durum vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki altının gram fiyatındaki değişikliğin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında son fiyatlar ne? İşte altın piyasasında son değerler

Altının gram fiyatı bugün 281 lira seviyesinde işlem görürken, bu değer dünkü fiyatlara göre bir birim daha düşük gidiyor.

Bu fiyatlarında ardından çeyrek altının satış fiyatı 461 lira, alış fiyatı ise 450 seviyesinde işlem görüyor.

Yarım altının satış fiyatı 922 liradan işlem görürken, 898 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1884 liradan işlem görürken, 1856 liradan bozduruluyor..

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