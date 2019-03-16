Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altının gram fiyatı geçtiğimiz haftayı değer kazanarak kapattı. Piyasalarda altının gram fiyatı 228 lira civarında işlem görüyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri ne kadar? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve piyasalarda günün son değerleri
Altının gram fiyatı 228 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi diğer altın türleri de değer kazandı.
Çeyrek altın fiyatı 375 liradan işlem görürken, 367 liradan geri alınıyor.
Yarım altın satış fiyatı 750 lira seviyesinde işlem görürken, 731 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1540 liradan satılırken, 1517 liradan geri alınıyor.
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