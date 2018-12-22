Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu özellikle hafta sonu vatandaşların internette en çok aradığı konular arasında geliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bir birim değişikliğe uğrarken, altının gramı bir birim yükseliş gösterdi. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı bugün 214 lira seviyesinde işlem görürken bu fiyatların ardından çeyrek altın fiyatı da yükseliş gösterdi.
Çeyrek altın fiyatları bugün 350 liradan işlem görürken, 342 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları ise 701 liradan satılırken, 683 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altını ise 1443 liradan satılıyor ve 1422 liradan geri alınıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle