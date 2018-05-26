Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın da son durum
Altın fiyatları değer kazanmaya devam ederken, özellikle hafta sonu hediyelik olarak altın almak isteyen vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merak ediyorlar. Geçtiğimiz hafta oldukça değer kazanan altınının gram fiyatı çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını da yükseltti. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı bugün 197 liradan işlem görürken, çeyrek altın 322 lira seviyesinde alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 1320 liradan satılıyor. 22 ayar bileziğin satış fiyatı ise 180.50 lira
ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 198,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 325,00 lira, Cumhuriyet altını 1.325,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 198,00 liradan işlem gördü.
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