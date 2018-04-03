Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum
Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının yeni haftanın 2. Gününde ne kadar olduğu merakk ediliyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kazancıyla 171,3 liradan tamamladı. Peki altın piyasasında bugün durum ne? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın fiyatı düştü mü? İşte 3 Nisan altın fiyatları!
Altın fiyatları, New York'ta dün gerçekleşen sert satışların ardından ABD endeks vadeli kontratlarındaki yükselişin riskten kaçınma eğilimini azaltması sonucu düştü. Spot altın, Pazartesi günü yüzde 1.2 yükseldikten sonra yüzde 0.2 düştükten sonra Şanghay saati ile 11:10'da ons başına 1,339.08 dolara geriledi.
ÇEYREK VE GRAM ALTINDA SON DURUM
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 171,2 lira seviyelerinde dengelendi. Saat 12.00 itibariyle gram altın 170 lira, çeyrek altın 279 lira ve Cumhuriyet altını 1.134 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.145 liradan satılıyor. Uzmanlar, Çin’in, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yapacağı beklentisinin altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu kaydetti.
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