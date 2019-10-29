Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 gram altın kaç TL?
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu hem altın yatırımı yapanlar hem de hediyelik olarak altın almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatı dün biraz düşüş gösterdi ve bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatları değişti. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 29 Ekim altın fiyatları
Altının gram fiyatı bugün 274 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarınında değeri değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 449 lira olurken, 439 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 898 liradan işlem görürken, 876 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1848 liradan işlem görürken, 1820 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 253.50 liradan işlem görürken, 250.50 liradan geri alınıyor.
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