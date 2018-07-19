Altın fiyatları bugün güne nasıl başladı? İşte çeyrek altın ve yatırım altınlarında son fiyatlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
19.07.2018 - 08:17, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün güne nasıl başladı? İşte çeyrek altın ve yatırım altınlarında son fiyatlar

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Altın fiyatları bugün güne nasıl başladı? İşte çeyrek altın ve yatırım altınlarında son fiyatlar

Altın fiyatları geçtiğimi gün yaşadığı sert düşüşün ardından bu bir birim yükseliş ile güne başladı. Yatırım altınları arasında değeri en çok merak edilen altın türü olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları da dünkü fiyatlara göre biraz daha değer kazanmış durumda. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarında 19 Temmuz'un değerleri

Altın fiyatları bugün güne 189 lirayı aşan fiyatıyla başladı ve bu fiyatların ardından yatırım altınları da değer kazandı.

Çeyrek altın fiyatları 310 lirayı aşan fiyatı ile alıcı bulurken, 303 liradan geri bozdurulabiliyor.

Cumhuriyat altını 1261 lira seviyesinde satılırken, 1243 lira seviyesinde geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 189.42 lira olurken, 189.35 liradan geri alınıyor.

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