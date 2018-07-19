Altın fiyatları bugün güne nasıl başladı? İşte çeyrek altın ve yatırım altınlarında son fiyatlar
Altın fiyatları geçtiğimi gün yaşadığı sert düşüşün ardından bu bir birim yükseliş ile güne başladı. Yatırım altınları arasında değeri en çok merak edilen altın türü olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları da dünkü fiyatlara göre biraz daha değer kazanmış durumda. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarında 19 Temmuz'un değerleri
Altın fiyatları bugün güne 189 lirayı aşan fiyatıyla başladı ve bu fiyatların ardından yatırım altınları da değer kazandı.
Çeyrek altın fiyatları 310 lirayı aşan fiyatı ile alıcı bulurken, 303 liradan geri bozdurulabiliyor.
Cumhuriyat altını 1261 lira seviyesinde satılırken, 1243 lira seviyesinde geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 189.42 lira olurken, 189.35 liradan geri alınıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle