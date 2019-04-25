Altın fiyatları bugün (25 Nisan) ne kadar oldu? 25 Nisan tarihli altın fiyatları
Altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik sorular hafta sonuna doğru artış gösterdi. Özellikle düğün mevsiminin gelmesiyle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatı merak konusu oldu. Peki, gram ve çeyrek altında son durum ne? İşte 25 Nisan tarihli altın fiyatları
25 Nisan tarihli altın fiyatlarını derledik:
Altının gram fiyatı, 241,73 lira oldu. En çok tercih edilen bir diğer altın türü çeyrek altın 394 lira, Cumhuriyet altını 1.619 liradan satışa sunuluyor.
ALTIN FİYATLARINDA DÜN
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 240,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 240,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 240,70 liradan, bin 585 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 606 liradan, 219 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 223 liradan, bin 549 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 569 liradan, 775 liradan alınan Yarım Ziynet 785 liradan ve 388 liradan alınan Çeyrek Ziynet 393 liradan satıldı.
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