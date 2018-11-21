Altın fiyatları bugün (21 Kasım) ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum
Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hafta ortasında da devam ediyor. Dün dar bant içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 210 lira seviyesinde tamamladı. Peki, yeni günün ilk işlem dakikalarında gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Kasım altın fiyatları
Altının gram fiyatı, gününe düşüşle başlamasının ardından 211,6 lira seviyesinde dengelendi. Saat 09.57 itibariyle gram altın 211,6 lira, çeyrek altın 348 lira ve Cumhuriyet altını 1.419 liradan işlem görüyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.221,40 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ons fiyatındaki yatay seyre karşın altının gram fiyatının dolar kurundan bulduğu destekle dün yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.
Gram altındaki yükselişin süreceğini öngören Memiş, "Dolar kuru, altının gram fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam edebilir. Teknik olarak 212 liranın yukarı yönlü kırılması durumunda 215 lira seviyesi takip edilecek." ifadelerini kullandı.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 211,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 211,60 liradan, bin 393 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 414 liradan, 193 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 197 liradan, bin 361 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 381 liradan, 681 liradan alınan Yarım Ziynet 691 liradan ve 340 liradan alınan Çeyrek Ziynet 345 liradan satıldı.
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