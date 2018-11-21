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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.11.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün (21 Kasım) ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum

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Altın fiyatları bugün (21 Kasım) ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hafta ortasında da devam ediyor. Dün dar bant içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 210 lira seviyesinde tamamladı. Peki, yeni günün ilk işlem dakikalarında gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Kasım altın fiyatları

Altının gram fiyatı, gününe düşüşle başlamasının ardından 211,6 lira seviyesinde dengelendi. Saat 09.57 itibariyle gram altın 211,6 lira, çeyrek altın 348 lira ve Cumhuriyet altını 1.419 liradan işlem görüyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.221,40 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ons fiyatındaki yatay seyre karşın altının gram fiyatının dolar kurundan bulduğu destekle dün yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

Gram altındaki yükselişin süreceğini öngören Memiş, "Dolar kuru, altının gram fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam edebilir. Teknik olarak 212 liranın yukarı yönlü kırılması durumunda 215 lira seviyesi takip edilecek." ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 211,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 211,60 liradan, bin 393 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 414 liradan, 193 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 197 liradan, bin 361 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 381 liradan, 681 liradan alınan Yarım Ziynet 691 liradan ve 340 liradan alınan Çeyrek Ziynet 345 liradan satıldı.

 

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