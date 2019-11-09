Altın fiyatları 9 Kasım Cumartesi günü ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?
Hafta sonu hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla altın almak isteyen vatandaşlar, yatırım altınlarındaki son durumu merak ediyorlar. Altın piyasının günümüzde en çok talep gören ürünleri olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları internette sıklıkla takip ediliyor. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı 9 Kasım Cumartesi günü 270 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı bugün 443 liradan değer bulurken, 433 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 886 liradan işlem görürken, 864 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1823 liradan işlem görürken, 1796 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 248 liradan işlem görürken, 246 liradan geri alınıyor.
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