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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.04.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Altın fiyatları 8 Nisan Pazartesi günü ne kadardan güne başladı?

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Altın fiyatları 8 Nisan Pazartesi günü ne kadardan güne başladı?

Günün ilk saatleri itibariyle merak edilen altın fiyatları, haftaya yükseliş trendiyle başladı. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı hareketlilik dolayısıyla anlık olarak takip edilmeye başlanan altın fiyatları, 8 Nisan Pazartesi günü güncel fiyatıyla sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları 8 Nisan Pazartesi günü ne kadar oldu sorusu, günün ilk saatlerinde sorgulanmaya başlandı. 235 liralık satış fiyatıyla güne merhaba diyen gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ile birlikte günün merak edilen rakamlarını oluşturdu. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftanın ilk günü ne kadar olduğu merak edilen altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;

Gram altın 233 lira alış, 235 lira satış,
Çeyrek altın 380 lira alış, 388 lira satış,
Yarım altın 761 lira alış, 777 lira satış,
Cumhuriyet altını 1567 lira alış, 1582 lira ile işlem görüyor.

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