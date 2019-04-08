Altın fiyatları 8 Nisan Pazartesi günü ne kadardan güne başladı?
Günün ilk saatleri itibariyle merak edilen altın fiyatları, haftaya yükseliş trendiyle başladı. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı hareketlilik dolayısıyla anlık olarak takip edilmeye başlanan altın fiyatları, 8 Nisan Pazartesi günü güncel fiyatıyla sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları 8 Nisan Pazartesi günü ne kadar oldu sorusu, günün ilk saatlerinde sorgulanmaya başlandı. 235 liralık satış fiyatıyla güne merhaba diyen gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ile birlikte günün merak edilen rakamlarını oluşturdu. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Haftanın ilk günü ne kadar olduğu merak edilen altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile sorgulanıyor. İşte, günün en son altın fiyatları verileri;
Gram altın 233 lira alış, 235 lira satış,
Çeyrek altın 380 lira alış, 388 lira satış,
Yarım altın 761 lira alış, 777 lira satış,
Cumhuriyet altını 1567 lira alış, 1582 lira ile işlem görüyor.
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