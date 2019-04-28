Altın fiyatları 28 Nisan Pazar günü ne kadar oldu?
Altın fiyatları için güncel fiyat sorgulamaları, günün ilk saatleri itibariyle başladı. Geçtiğimiz hafta içine yükseliş eğilimi ile başlayan altın fiyatları, haftayı gram bazında 245 lira seviyesinde kapatmıştı. Peki, altın fiyatları gram ve çeyrek bazında şu an ne kadar oldu? İşte,güncel fiyat bilgileri
Altın fiyatları, güncel bilgiler ile araştırılmaya devam ediliyor. Gram ve çeyrek altın konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, internet üzerinden güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, altın fiyatları pazar günü ne kadardan işlem görüyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI PAZAR GÜNÜ NE KADAR?
Altın fiyatları, 28 Nisan Pazar günü yatay seviyede işlem görüyor.
Gram altın 243 lira alış, 245 lira satış,
Çeyrek altın 397 lira alış, 405 lira satış,
Yarım altın 795 lira alış, 811 lira satış,
Cumhuriyet altını 1637 lira alış, 1653 lira ile işlem görüyor.
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