Öğle saatlerinde gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 27 Kasım altın fiyatı
Güne düşüşle başlayan gram ve çeyrek altın fiyatları, 27 Kasım Salı günü öğle saatlerine doğru gündemde yer almaya devam ediyor. Piyasalardaki hareketler hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi, 27 Kasım altın fiyatları sorgulamasını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın hakkında bazı bilgiler
Haftanın ikinci gününde altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Önceki günü 206 lira seviyesinde kapatan gram altın fiyatları, 27 Kasım Salı gününe 205 lira seviyelerinde başladı. Peki, gram dışında çeyrek ve yarım seçenekleri ile de değerlendirilen altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, merakla araştırılan konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI 27 KASIM SALI GÜNÜ NE KADARDAN SEYREDİYOR?
Alım satım ve birikim için kullanılan ve bu nedenle en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 27 Kasım 2018 Salı günü çeyrek altın 339 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 205 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.369 liradan alınıp 1.383 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 679 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?
DÜN dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarıyla negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 206,4 liradan tamamladı.
Bugüne de düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 205,7 liradan alıcı buldu. Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 335 lira, Cumhuriyet altını da 1.373 liradan satıldı.
Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.220,5 dolardan işlem görüyor.
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