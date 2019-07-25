Altın fiyatları 25 Temmuz Perşembe gününe ne kadardan başladı?
Altın fiyatları günün ilk saatlerine 261 lira seviyelerinden giriş yaptı. Hafta başından bu yana gösterdiği artışın ardından yatırımcılar tarafından yakından takip edilen altın fiyatları, gram, çeyrek ve yarım olmak üzere birçok seçeneği ile merak ediliyor. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, güne yükseliş trendiyle merhaba dedi. Son birkaç gündür artış eğilimiyle seyreden altın fiyatlarında son durum grafiklere yansıdı. Peki, altın şu an ne kadar? İşte, günün altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, perşembe gününe artış eğilimi ile başladı.
Gram altın 259 lira alış, 261 lira satış,
Çeyrek altın 423 lira alış, 432 lira satış,
Yarım altın 846 lira alış, 864 lira satış,
Cumhuriyet altını 1742 lira alış, 1760 lira ile işlem görüyor.
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