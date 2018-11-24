Altın fiyatları 24 Kasım Cumartesi günü ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Hem hediyelik olarak ülkemizde tercih edilen hem de bir yatırım aracı olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları geçtiğimiz günün değerine göre bir birim değiştir. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram satış fiyatı bugün 207 lira civarında seyrederken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değişkenlik gösteriyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün 340 lira seviyesinde satılırken, 332 lira civarında geri alınıyor.
Yarım altın fiyatlarının satışı 680 lira civarında olurken, yarım altın bozdurmak isteyenler 663 liradan değer buluyorlar.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise, 1400 liradan işlem görürken, 1379 liradan geri alınıyor
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