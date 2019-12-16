Altın fiyatları 16 Aralık Pazartesi günü ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı bugün 276 lira seviyesinde güne başladı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından piyasalarda son değerler nedir? İşte Altın fiyatları 16 Aralık Pazartesi günü ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 276 lira seviyesinde işlem gördü.
Çeyrek altının satış fiyatı 450 lira olurken, 440 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 900 lira olurken, 877 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1848 lira olurken, 1820 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 252.50 lira seviyesinde işlem görürken, 250.50 lira civarında geri alınıyor.
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