Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar zirveyi zorluyor

Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 162 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 16 Mart Cuma günü 166,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2,1 getiri sağlayan altının gram fiyatı, haftayı 165,6 liradan tamamladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,70 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü 1.314,20 dolar seviyesinden tamamladı.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın, yılbaşında bu yana da yatırımcısına yüzde 4 kazandırdı. Gram altın haftaya 165,87 liralık satış rakamıyla başladı. Çeyrek altın ise 264,33 lirayla alınırken 270,31 liradan satılıyor. Yarım altın 527 liraya alınırken, 540,62 liraya satılıyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.104 lira. Düğünlerin tercih edileni 22 ayar bilezik de 150,60 liradan alınıp; 151,40 liradan satılıyor.