Altay Tankı için dev özelleştirme
MÜLKİYETİ Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Sakarya Arifiye’deki 1.8 milyon metrekarelik 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı. İşletme hakkı 25 yıl olarak belirlenen tesislerin ALTAY Tankı’nın seri üretimi için özelleştirme kapsamına alındığı öğrenildi. Altay Tankı’nın seri üretimi için BMC ile sözleşme imzalanmıştı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, şu ifadeler kullanıldı: “Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar fabrikanın MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilmesine, fabrikada TSK’ya yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ile MSB’nin kontrolünde yeni yatırımların yapılması da dahil olmak üzere, ihale dokümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MSB tarafından belirlenmesine, özelleştirme uygulamasında teklif sahiplerinin savunma sanayii tesisi işletme deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi MSB ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görülecek sair hususların ön yeterlilik kriteri olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.”
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