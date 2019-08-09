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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.08.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı

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Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda bir önceki aya göre beklentiler dahilinde, yüzde 0,1 azalarak 110,4 milyar euro olarak gerçekleşti.

Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda bir önceki aya göre küresel ticarete yönelik belirsizliklerin artmasıyla beklentiler dahilinde, yüzde 0,1 azalarak 110,4 milyar euro oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, ithalat yüzde 0,5 arttı. Piyasalarda ihracatın yüzde 0,1 azalacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8, ithalat ise yüzde 4,4 azalış gösterdi.

İhracattaki yıllık düşüşün Temmuz 2016’dan sonraki en sert düşüş olması dikkati çekti. Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, ithalat da yüzde 0,5 düşmüştü.

DIŞ TİCARET FAZLASI 18,1 MİLYAR EURO
Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda 110,4 milyar euro, ithalat da 92,3 milyar euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 18,1 milyar euro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre değerlendirildiğinde, haziranda 106,1 milyar euroluk ihracat, 89,3 milyar euroluk ithalat yapıldı. Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla haziranda yaklaşık 16,8 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası Haziran 2018’de 22 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın haziranda yaptığı ihracatın 63,5 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Ülkenin ithalatının 53,3 milyar euroluk bölümü AB'den geldi. Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 6,2, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 1,1 azalış oldu.

6 AYDA 109,9 MİLYAR EURO TİCARET FAZLASI
Almanya'nın bu yılın ilk 6 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 666,1 milyar euroya yükselirken ithalatı yaklaşık yüzde 3 azalarak yaklaşık 566,2 milyar euroya ulaştı.  Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 6 ayında 109,9 milyar euro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın haziran ayında cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 4,2 milyar euro azalarak 20,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Cari fazla, geçen yılın haziran ayında 24,8 milyar euro olmuştu. ABD ile Çin arasında artan ticaret ihtilafları ve jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, hükümet ekonominin geçen yılki yüzde 1,4 genişlemesinin ardından bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor. 

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