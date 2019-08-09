Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı

Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda bir önceki aya göre küresel ticarete yönelik belirsizliklerin artmasıyla beklentiler dahilinde, yüzde 0,1 azalarak 110,4 milyar euro oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, ithalat yüzde 0,5 arttı. Piyasalarda ihracatın yüzde 0,1 azalacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8, ithalat ise yüzde 4,4 azalış gösterdi.

İhracattaki yıllık düşüşün Temmuz 2016’dan sonraki en sert düşüş olması dikkati çekti. Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, ithalat da yüzde 0,5 düşmüştü.



DIŞ TİCARET FAZLASI 18,1 MİLYAR EURO

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda 110,4 milyar euro, ithalat da 92,3 milyar euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 18,1 milyar euro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre değerlendirildiğinde, haziranda 106,1 milyar euroluk ihracat, 89,3 milyar euroluk ithalat yapıldı. Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla haziranda yaklaşık 16,8 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası Haziran 2018’de 22 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın haziranda yaptığı ihracatın 63,5 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Ülkenin ithalatının 53,3 milyar euroluk bölümü AB'den geldi. Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 6,2, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 1,1 azalış oldu.



6 AYDA 109,9 MİLYAR EURO TİCARET FAZLASI

Almanya'nın bu yılın ilk 6 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 666,1 milyar euroya yükselirken ithalatı yaklaşık yüzde 3 azalarak yaklaşık 566,2 milyar euroya ulaştı. Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 6 ayında 109,9 milyar euro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın haziran ayında cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 4,2 milyar euro azalarak 20,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Cari fazla, geçen yılın haziran ayında 24,8 milyar euro olmuştu. ABD ile Çin arasında artan ticaret ihtilafları ve jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, hükümet ekonominin geçen yılki yüzde 1,4 genişlemesinin ardından bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.