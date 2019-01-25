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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

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Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

RIZE’nin Pazar ilçesi Derebaşı köyünde yaşayan Erdal Saydı (71) Almanya’dan getirdiği ’Tamarilla’ bitkisini bahçesine ekti, büyüyen ağaçlardan meyve toplamaya başladı. Saydı, Avrupa’da tanesi 2 euroya alıcı bulan meyveyi kilosu 10 liradan satışa çıkardı.

Almanya’da, 45 yıldır halı yıkama fabrikası işleten Erdal Saydı, geçen yıl memleketi Rize’nin Pazar ilçesi Derebaşı köyüne döndü.

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Almanya’da bir arkadaşının saksıda ektiği ’Tamarilla’ bitkisinin tohumunu yanında getirerek köyüne diken Saydı, büyüyen ve ağaç halini alan bitkilerden meyve toplamaya başladı. ’Ağaç domatesi’ adını verdiği meyvenin ünü kısa sürede ilçeye yayıldı. Ağaç sayısını çoğaltarak üretimi artırmayı planlayan Saydı, meyve siparişi de almaya başladı.


Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

’MEYVE BEĞENİLİYOR’

Avrupa’da tanesinin 2 Euro’ya satıldığını anlatan Erdal Saydı, az miktarda yetiştirdiği meyveyi kilosu 10 liradan sattığını belirtti. Ağaç sayısını çoğaltarak üretimi artırmayı hedeflediğini ifade eden Saydı, "Almanya’da saksıda gördüm, getirip bahçeme diktim. Kısa sürede büyüdü ve sürekli meyve vermeye başladı. Arkadaşlarıma fide dağıtıyorum, meraklı olanlar yetiştiriyor. Meyvesini yiyenler beğeniyor.Bahçeyi büyütüp daha fazla üretim yapacağım" dedi.


Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Meyveye ’ağaç domatesi’ adını verdiğini belirten Saydı, "Biz buna ağaç domatesi diyoruz. Tamarilla desek kimse anlamazdı. Biz de bu ismi verdik" diye konuştu.


Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Meyveyi bahçesine eken Mustafa Memoğlu da, "Arkadaşım bunu Almanya’dan getirdi. Bahçede meyveleri görünce ben de kendi bahçeme ektim. Bu bitki gözlere çok faydalıymış. Rize bu meyveyi çok sevdi. Burada iyi yetişiyor. Sürekli meyve veriyor. Gelecek yıl daha fazla ekip satışına başlayacağım" ifadelerini kullandı.


Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

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