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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.08.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Alman şirketi, hayvan sağlığı birimini ABD'li Elanco'ya satıyor

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Alman şirketi, hayvan sağlığı birimini ABD'li Elanco'ya satıyor

Alman şirketi Bayer'in hayvan sağlığı birimini 7,6 milyar dolara ABD merkezli Elanco Animal Health Inc’e satıyor.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG'in, hayvan sağlığı bölümünü 7,6 milyar dolara ABD merkezli Elanco Animal Health Inc’e satacağı bildirildi.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, Elanco Animal Health Inc’ın Bayer AG’nın hayvan sağlığı bölümünü 7,6 milyar dolara satın almak izin anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, Elanco'nun, 7,6 milyar doların 5,3 milyar dolarını nakit ödeyeceği ve geriye kalan 2,3 milyara da şirket hisseleri vereceği kaydedildi.

Satın alma anlaşmasının gelecek yılın ortalarında tamamlanmasının beklendiği bildirildi. 1954’te kurulan Elanco Animal Health Inc yaklaşık 5 bin 600 çalışanı bulunuyor. Şirketin geçen yıl satış gelirleri 3,1 milyar dolar olarak belirtildi.

Bayer AG’nın hayvan sağlığı bölümünün de 3 bin 700 çalışanı bulunuyor. Bayer, küresel olarak toplamda 117 bin çalışana sahip olurken, toplam satış geliri de yaklaşık 40 milyar dolarak açıklandı. 

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