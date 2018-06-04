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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
04.06.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Alman sigorta devini Türk firması satın aldı

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Alman sigorta devini Türk firması satın aldı

Operasyonel kiralama sektöründe 2013 yılından beri faaliyet gösteren Borlease Grup, Alman sigorta devi Magdeburger Sigorta A.Ş.’yi Allianz Sigorta A.Ş.’den satın aldı. Ayka Sigorta ve Alesta Sigorta şirketlerini bünyesinde bulunduran Borlease Grup, Magdeburger Sigorta’yı satın alarak rekabette öne çıkmayı ve daha geniş kitlelere hizmet vermeyi amaçlıyor.

Borlease Grup, Allianz Sigorta’nın yüzde 80, Allianz Hayat ve Emeklilik Şirketinin ise yüzde 20 oranda hissedarı olduğu Magdeburger Sigorta’yı bünyesine kattı. Daha önce Alesta Sigorta’yı ve Ayka Sigorta’yı satın alarak sigortacılık sektöründe çalışmalarına başlayan şirketin 6 bin araçlık filosu bulunuyor. 

Borlease Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan “Yüzde 100 yerli sermayeli bir grup olarak Türkiye’ye yatırımlarımıza devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler sigortacılık sektörünün en önemli bileşenlerinden oluşuyor. Bu nedenle bu konudaki deneyim ve başarımız bizi sigortacılık alanında daha büyük bir yatırım yapma noktasına getirdi” dedi.

Alman sigorta devini Türk firması satın aldı

Türkiye’nin, dünya ekonomisi içerisinde yaklaşık yüzde 1’lik paya sahipken, dünya sigorta piyasası içerisindeki payının binde 3 civarında olduğunu belirten Hancan, “Bu rakamlar dikkate alındığında Türkiye olarak bu alanda gidilecek çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Grup şirketlerimiz arasında yer alan Ayka Sigorta ile 2016 yılında üretim birinciliği, 2017 yılında ise üretim üçüncülüğü başarıları gösterdik. Sigortacılık sektöründeki başarılı çalışmalarımızı Magdeburger Sigorta’da da göstermeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz satın almayla fiyat rekabetinin yanı sıra sunduğumuz hizmet ve teminat içerikleriyle birlikte hızlı, girişimci ve yenilikçi yapımızla daha geniş kitlelerin sigorta sistemine dahil olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü ve deneyimimizi, yeni hedeflerimizi gerçekleştirmek ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Aylin Somersan Coqui, bu satışın Allianz Sigorta’nın stratejik hedeflerinin bir parçası olduğuna vurgu yaparak, “Magdeburger Sigorta’nın yeni hissedarlarının şirketin hizmet ağını genişleterek daha geniş kitlelere sigorta hizmeti vermesini ve sektörün gelişimine katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.

Magdeburger Sigorta, Almanya'nın önde gelen sigorta şirketlerinden biri olan Magdeburger Feuerversicherungs Ag tarafından Mag Magdeburger Sigorta Şirketi Türkiye Genel Vekilliği adı ile kuruldu. 1989 yılına kadar genel vekillik olarak faaliyetine devam eden şirket, 1989’da Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi adını aldı. Şirket, 1997 yılında Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından satın alındı. Magdeburger Sigorta A.Ş. 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Borlease Grup şirketi olarak faaliyetlerini sürdürecek.

 

 

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