Alman sigorta devini Türk firması satın aldı

Borlease Grup, Allianz Sigorta’nın yüzde 80, Allianz Hayat ve Emeklilik Şirketinin ise yüzde 20 oranda hissedarı olduğu Magdeburger Sigorta’yı bünyesine kattı. Daha önce Alesta Sigorta’yı ve Ayka Sigorta’yı satın alarak sigortacılık sektöründe çalışmalarına başlayan şirketin 6 bin araçlık filosu bulunuyor.



Borlease Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan “Yüzde 100 yerli sermayeli bir grup olarak Türkiye’ye yatırımlarımıza devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler sigortacılık sektörünün en önemli bileşenlerinden oluşuyor. Bu nedenle bu konudaki deneyim ve başarımız bizi sigortacılık alanında daha büyük bir yatırım yapma noktasına getirdi” dedi.

Türkiye’nin, dünya ekonomisi içerisinde yaklaşık yüzde 1’lik paya sahipken, dünya sigorta piyasası içerisindeki payının binde 3 civarında olduğunu belirten Hancan, “Bu rakamlar dikkate alındığında Türkiye olarak bu alanda gidilecek çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Grup şirketlerimiz arasında yer alan Ayka Sigorta ile 2016 yılında üretim birinciliği, 2017 yılında ise üretim üçüncülüğü başarıları gösterdik. Sigortacılık sektöründeki başarılı çalışmalarımızı Magdeburger Sigorta’da da göstermeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz satın almayla fiyat rekabetinin yanı sıra sunduğumuz hizmet ve teminat içerikleriyle birlikte hızlı, girişimci ve yenilikçi yapımızla daha geniş kitlelerin sigorta sistemine dahil olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü ve deneyimimizi, yeni hedeflerimizi gerçekleştirmek ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Aylin Somersan Coqui, bu satışın Allianz Sigorta’nın stratejik hedeflerinin bir parçası olduğuna vurgu yaparak, “Magdeburger Sigorta’nın yeni hissedarlarının şirketin hizmet ağını genişleterek daha geniş kitlelere sigorta hizmeti vermesini ve sektörün gelişimine katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.

Magdeburger Sigorta, Almanya'nın önde gelen sigorta şirketlerinden biri olan Magdeburger Feuerversicherungs Ag tarafından Mag Magdeburger Sigorta Şirketi Türkiye Genel Vekilliği adı ile kuruldu. 1989 yılına kadar genel vekillik olarak faaliyetine devam eden şirket, 1989’da Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi adını aldı. Şirket, 1997 yılında Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından satın alındı. Magdeburger Sigorta A.Ş. 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Borlease Grup şirketi olarak faaliyetlerini sürdürecek.

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