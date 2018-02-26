Alman hocanın açtığı davada emsal karar

STEFAN Pohlit, Eylül 2012’de İTÜ’de ders vermeye başladı. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda yardımcı doçent olarak derslere giren Pohlit ile üniversite arasında yapılan sözleşmenin süresi bir yılı kapsıyordu. Süre dolunca yeni sözleşme yapıldı.

ÖDENMEMİŞ İŞÇİ ALACAĞI

Bu şekilde derslere giren Pohlit’in işine 21 Aralık 2014’te son verildi. Ancak 15 Ocak 2015’e kadar üniversitede ders vermeye başladı. Bu tarihten sonra kendisine sınıf açılmayacağı belirtildi. Pohlit bunun üzerine üniversiteye ihtarname çekerek kendisine çalışma imkânı sağlanmasını istedi. Üniversiteden gelen olumsuz yanıt sonrası Pohlit, Nisan 2015’te üniversiteye karşı ‘ödenmemiş işçi alacağı’ davası açtı.

107 BİN LİRA ALACAKLI

Dava başvuru dilekçesinde Pohlit’in hak ve alacaklarının ödenmediği öne sürüldü. Dava dilekçesinde Pohlit’e ödenmesi gereken toplam paranın 107 bin 037 TL olduğu belirtildi.

İTÜ: TALEPLERİ HAKSIZ

İTÜ avukatları ise, Pohlit’in tüm taleplerinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu savundu. Pohlit ile belirli süreli bir sözleşme yapıldığı

kaydedilen savunmada “Yasal mevzuat da belirsiz süreli sözleşmeye izin vermiyor” denildi. Davanın reddi talep edilen savunmada Pohlit’in kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazanmadığı öne sürüldü. Savunmada ayrıca Pohlit’in fazla çalışma yapmadığı, dolayısıyla fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kaydedildi.

MAHKEME HAKLI BULDU

İstanbul 8. İş Mahkemesi, tarafların savunma ve delillerini aldıktan sonra kararı verdi. 14 Şubat tarihli kararda, davanın kabulüne karar verildi. Mahkeme, Pohlit’e 7 bin 901 TL kıdem, 6 bin 486 TL ihbar tazminatı ile 61 bin 145 TL ek ders ücreti ve 3 bin 669 TL de yıllık izin ücreti olmak üzere 79 bin 200 liranın yasal faizi ile ödenmesine hükmetti. Kararı, tarafların temyiz etme hakları bulunuyor.

KARAR BİR İLK

Pohlit’in avukatı Bora Beller, emsal davaların idare mahkemelerine gönderildiğini ve ret kararı verildiğini işaret ederek “İlk defa sözleşmeli çalışan akademik personelin çalışması süresiz iş akdi olarak kabul edildi ve ilk defa haklarıyla birlikte fazla mesai alabileceği kabul edildi. Yüksek öğretim mevzuatı öğretim görevlilerine haftalık ders saat sınırı getiriyor. Ancak genelde üniversiteler bu sureleri fahiş biçimde ihlal ediyor ve fazla mesai ücreti de vermiyor. Bu kararla, akademik personelin hem yüksek öğretim mevzuatından lehlerine olan hükümlerden faydalanmaları hem de iş hukukunun hükümlerinin kendilerine uygulanmasının önü açıldı” dedi.

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