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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

"Alev pilotları" her an görev başında

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"Alev pilotları" her an görev başında

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan pilotlar, yangın söndürme filosunun kapılarını AA'ya açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde hizmet veren pilotlar, yangın ihbarı geldikten sonra 10-15 dakika içinde havalanarak alevlere müdahale ediyor. Çalışmalarını alevlerin yanı sıra duman ve muhtemel kaza riskiyle karşı karşıya sürdüren pilotlar, sürekli tetikte olduklarını belirtiyor.

OGM Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığında, muhtemel yangınlara müdahale için 17 pilot ve 11 teknisyenden oluşan bir filo bulunuyor. 26 Nisan Pilotlar Günü dolayısıyla kapılarını AA'ya açan "alev pilotları", orman yangınlarının çıkmasını ve yayılmasını önlemek için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Özellikle yangınların daha sık görüldüğü Ege ve Akdeniz Bölgesi kıyı kesimlerinde görev üstlenen pilotlar, 7 gün 24 saat esasına göre zorlu görevi yerine getirdiklerini ifade etti.

HEM ALEVLERLE HEM DUMANLA MÜCADELE

Kaptan Pilot Sabri Aksoy, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesinin görevinin yangınların söndürülmesini koordine etmek olduğunu söyledi.

Orman yangınlarına müdahale için filolarında 17 pilot ve 11 teknisyenin hizmet verdiğini belirten Aksoy, gözlem noktalarından uzakta meydana gelen yangınları tespit için insansız hava araçlarından yararlandıklarını bildirdi.

Aksoy, 24 saat esasına göre çalıştıklarını, orman yangınlarına uçak ve helikopterlerle müdahale ettiklerini anlattı.
Yangınlara müdahale sırasında azami dikkat gerektiğini vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:
"Yangın bölgesinde ve özellikle büyük olaylarda yaklaşık 14-15 hava aracı oluyor. Havada araçların çarpışmasını önleyici tedbirler alıyoruz. Dumanın arkasındaki bir hava aracına çarpmadan uçmamız, onun geçişine müsaade etmemiz gerekiyor. Yangının üzerinde, sıcakta çalışmanın tehlikeleri var. Uçakların aleve yaklaşmaması gerekiyor."

"YANGIN SEZONUNA HAZIRIZ"

Kaptan Pilot Mehmet Akman da 1 Mayıs-31 Ekim döneminin "yangın sezonu" olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin ormanlık alanlarının daha çok Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunduğunu, sıcaklığın da yüksekliğinden dolayı bu bölgelerin yüksek hassasiyet taşıdığını dile getirdi.

Yangın ihbarının doğruluğu teyit edildikten sonra ilgili ünitelere haber verildiğini belirten Akman, görevlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bize haber geldikten sonra 10-15 dakika içinde havalanıyoruz. Söndürme uçakları da bizimle birlikte hareket ediyorlar. Yangının durumuna göre bölgeye gerekli araç yollanıyor. Bir hafta 10 güne kadar devam eden yangınlar olabiliyor. Görevimiz gereği sürekli tetikte bekliyoruz. İhbar geldiğinde sakin hareket edilmesi önem taşıyor."

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