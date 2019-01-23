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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
23.01.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Aldatıcı reklamlara 500 milyon TL ceza

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Aldatıcı reklamlara 500 milyon TL ceza

TİCARET Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel, tüketicileri yanıltan reklamlara geçen yıl 500 milyon TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen Zabıta Personeline İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayında konuştu. Haksız fiyat artışları, indirimli satışlar, ticari reklam ve ilanlar, elektronik ticaret, ürün güvenliği gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Güzel, "Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Çalışmalarımızda da önemli olan cezalandırmadan ziyade eğitim. En son çaremiz ceza.ÿBazen belediyeler esnafla karşı karşıya gelmekten çekiniyorlar. Fakat bu salonda hepimiz tüketiciyiz" diye konuştu.

500 MİLYON TL

Kentlerdeki tüketici hakem heyetlerinin en önemli organ olduğunu kaydeden Güzel, yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Reklam kurulu aracılığıyla tüketicileri aldatan reklamlara para cezası uyguluyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 500 milyon TL idari para cezası uyguladık. Ürün güvenliği bizim önem verdiğimiz bir konu. Piyasada denetimler yapıyoruz. Tüketicilerin kullandığı ürünlerin kimyasal içerikleri, kanserojen madde içerip içermediği gibi hususlar var. Bu ürünleri akredite edilmiş laboratuvarlara gönderip inceletiyoruz. Uygunsuz ürünler başlangıçta yüzde 38 civarındayken şu an uygunsuz ürün neredeyse yüzde 1 seviyelerine çekildi. Serbest bıraktığınız zaman Çinden, Uzakdoğu’dan kalitesiz ürünler ithal edilip piyasaya sürülüyor ama bunu gümrükten itibaren iç piyasada denetlediğimiz zaman firmalar da biliyor ki bu ürün denetlenecek, ceza kesilecek. O yüzden daha kaliteli ürün getiriliyor ve tüketiciler daha kaliteli ürün tüketmiş oluyor."

 

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